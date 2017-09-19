Политика

17:49 19.09.2017

Парламент Венгрии единогласно осудил украинский закон об образовании

Парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Magyar Nemzet, в резолюции депутаты призвали Украину уважать основные европейские ценности - демократию и верховенство права, а также не допустить вступления в силу этого закона.

Депутаты отметили, что украинский закон об образовании серьезно нарушает право венгров Закарпатья на образование на их родном языке, а также противоречит ряду международных документов, в частности Копенгагенскому документу и Парижской хартии ОБСЕ, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, договора об основах добрососедства и сотрудничества и др.

В резолюции утверждается, что этот закон нарушает и Конституцию Украины, согласно которой принятие новых законов или внесение поправок в действующие законы не должно ограничивать имеющиеся права. Кроме того, Основной закон Украины запрещает этническую и языковую дискриминацию, указывают венгерские депутаты.

Помимо этого, парламент Венгрии призвал международное сообщество осудить закон.

Депутаты обратились к правительству Венгрии с просьбой принять все необходимые меры, чтобы закон не начал действовать, и регулярно информировать по этому вопросу парламентские комитеты.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского Союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.

19 сентября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "Об образовании". Он подчеркнул, что, согласно закону, преподавание в украинских школах будет вестись на государственном языке, "как во всем европейском пространстве, как во всех цивилизованных странах".

"Предоставляется право на обучение родным языком и членам национальных меньшинств и коренным народам, но язык обучения в украинских государственных школах будет государственным", - указал А.Парубий.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что каждый ребенок, который окончил украинскую школу, должен свободно владеть украинским языком, но язык национальных меньшинств изучать не запрещается.

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