Украина никогда не разделит вопросы деоккупации Крыма и Донбасса – Арьев

Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса не будут рассматриваться Украиной раздельно, заявляет народный депутат Украины фракции партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"Украина никогда не разделит вопроса деоккупации Крыма и Донбасса и будет требовать освобождения всех оккупированных территорий. Украина, в лице президента Украины Петра Порошенко, будет всегда настаиватьна том, что нельзя разделять вопрос Крыма и Донбасса. Крым будет в центре внимания на сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркнул В.Арьев во время брифинга в парламенте.

По его словам, также очень важным будет обсуждение во время сессии Генеральной ассамблеи ООН вопроса введения миротворческой миссии на восток Украины. "Это вопрос сложен и нуждается в обсуждении с нашими партнерами, которые поддерживают Украину. Наша позиция: ни единого русского миротворца на украинской земле не будет, поскольку страна-агрессор не может быть одновременно и миротворцем. Для Украины ввод миротворческого контингента - это очень важное решение", - сказал парламентарий.

В.Арьев напомнил, что Сенат США одобрил во вторник выделение $500 млн для поддержки Украины в сферах безопасности и обороны - на военно-техническую оснастку, переоборудование украинской армии. "Кроме того, Сенат дал разрешение о предоставлении Украине летального оружия. Украина получит такие средства обороны как радиолокационные средства противовоздушной обороны, наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежной и береговой охраны. Это чрезвычайное усиление обороноспособности Украины", - сказал он.

В.Арьев также отметил, что на 2018 год в государственном бюджете Украины предусматривается 6% ВВП на оборону и безопасность страны и "это выше, чем по стандартам НАТО".