Политика

14:12 19.09.2017

Депутат Киевсовета Крымчак вышел из СИЗО под залог

Депутат Киевского городского совета Сергей Крымчак освобожден из-под стражи под залог в 1,4 млн грн, сообщил его адвокат Игорь Черезов.

"Вчера покинул СИЗО", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 14 сентября детективы НАБУ по согласованию с руководителем САП сообщили депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 и ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.2 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ст.366-1 (декларация недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"По версии следствия, задержанный, находясь в 2010-2011 гг. в должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них общей стоимостью более 3,5 млн грн", - проинформировали в НАБУ.

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