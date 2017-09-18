Ереван в случае войны признает независимость Карабаха

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если начнется война, которую невозможно будет остановить, заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

"Если начнется война, и ее невозможно будет сразу остановить, то Армения признает (самопровозглашенную) Нагорно-Карабахскую Республику. Это будет означать конец переговоров со всеми последствиями", - сказал Э.Налбандян, отвечая на вопросы участников Шестого всеармянского форума "Армения-Диаспора" в понедельник в Ереване.

По его словам, только признанием вопрос не решить.

"Если бы признанием решались все вопросы, то мы бы давно признали. Ведутся переговоры, и мы желаем решить вопрос мирным путем совместно с международным сообществом. Мы продолжим переговоры настолько, насколько это возможно. Война - это не решение", - заявил глава МИД Армении.

Он также отметил, что "еще одна попытка Азербайджана решить вопрос военным методом повлечет еще более жесткий ответ с армянской стороны, в Азербайджане об этом знают".