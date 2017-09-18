Политика

16:47 18.09.2017

Ереван в случае войны признает независимость Карабаха

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если начнется война, которую невозможно будет остановить, заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

"Если начнется война, и ее невозможно будет сразу остановить, то Армения признает (самопровозглашенную) Нагорно-Карабахскую Республику. Это будет означать конец переговоров со всеми последствиями", - сказал Э.Налбандян, отвечая на вопросы участников Шестого всеармянского форума "Армения-Диаспора" в понедельник в Ереване.

По его словам, только признанием вопрос не решить.

"Если бы признанием решались все вопросы, то мы бы давно признали. Ведутся переговоры, и мы желаем решить вопрос мирным путем совместно с международным сообществом. Мы продолжим переговоры настолько, насколько это возможно. Война - это не решение", - заявил глава МИД Армении.

Он также отметил, что "еще одна попытка Азербайджана решить вопрос военным методом повлечет еще более жесткий ответ с армянской стороны, в Азербайджане об этом знают".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Два нардепа подали заявления о вхождении в группу "Воля народа"

БПП и "Народный фронт" ведут переговоры об объединении

Законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен в Раде после визита Порошенко в США

Порошенко в ООН предложит создать группу по организации вопросов деоккупации АРК

Порошенко ввел в действие решение СНБО с предложениями в госбюджет-2018 в части обеспечения нацбезопасности и обороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп высказался в поддержку планов Гутерриша реформировать ООН

Ереван может вернуть Азербайджану территории, которые не будут угрожать безопасности Карабаха

Мир на Южном Кавказе возможен только после освобождения азербайджанских территорий, заявляют в Баку

Колесников критикует недостаточную поддержку сельского хозяйства в проекте госбюджета-2018

"Наш край" идет на выборы во всех объединенных громадах – решение съезда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
услуги в Украине
РЕКЛАМА