Политика

14:30 18.09.2017

БПП и "Народный фронт" ведут переговоры об объединении

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подтверждает, что "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" ведут консультации об объединении политических сил.

"Мне известно, что идут консультации, и также известно, что ни одного решения по этому поводу не принято", - сказал А.Парубий на брифинге в Киеве в понедельник.

Он отметил, что если в результате переговоров БПП и "Народный фронт" решат объединиться, то об этом прессе будет объявлено. "Если объединимся, то мы соберемся на брифинг. Если объединение состоится, и по этому поводу будет принято решение, то мы с вами будем этот вопрос обсуждать", - сказал А.Парубий.

Как сообщалось, ранее СМИ сообщали о переговорах по объединению партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и "Народного фронта".

Экс-премьер Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил о необходимости новой объединенной политической платформы для объединения проукраинских сил и высказался за формирование команды, которая "должна базироваться на новой объединенной политической платформе".

А.Парубий избран в парламент по спискам "Народного фронта".

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