Законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен в Раде после визита Порошенко в США

Положения о порядке введения миротворческой миссии на Донбасс могут быть и не прописаны в будущем законопроекте о реинтеграции Донбасса, если миротворцев решат вводить по международным договорам, заявляет представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Если возникнет возможность использовать международные соглашения и под них завести миротворческую миссию, закон будет подан без этого пункта. Если будет необходимость предусмотреть введение миротворческой миссии дополнительным пунктом закона, он будет внесён туда, и тогда (проект закона - ИФ) будет представлен в Верховной Раде", - сказала она на брифинге в понедельник в Киеве.

И.Луценко отметила, что именно этот момент пока не позволяет внести законопроект о реинтеграции Донбасса в парламент.

При этом она добавила, что по возвращении президента Украины Петра Порошенко после рабочего визита в США документ будет представлен Верховной Раде.

Как известно, президент Украины находится с рабочим визитом в США с 18 по 21 сентября, затем, 22-23 сентября, он посетит с рабочим визитом Канаду.