График Путина не позволяет ему принять участие в ГА ООН – Песков

График президента РФ Владимира Путина не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН, но это никак не повлияет на российскую позицию в отношении Организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никак не будет. Российская позиция в отношении ООН, в отношении ее лидирующей роли в мировых делах, руководящей роли ООН и Совбеза в мировых делах - хорошо известна. Президент Путин неоднократно подтверждал свою приверженность этой линии", - сказал Д.Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, как повлияет отсутствие президента РФ на заседании Генассамблеи ООН на подходы российского правительства в отношении Организации.

"Действительно, в этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи, и он это делает не каждый год. Поэтому здесь нет ничего необычного", - сказал пресс-секретарь главы государства.

При этом Д.Песков напомнил, что российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. "Который, естественно, осуществит как всегда весьма интенсивные контакты на полях Генассамблеи ", - сказал он.

Касаясь российских предложений по размещению миротворцев в Донбассе, Д.Песков заявил: "Это была инициатива президента Путина, которая была сформулирована в проекте резолюции (СБ ООН). Здесь важно не размывать сути российского предложения. Там речь идет о миссии ООН, которая обеспечивала бы безопасность сотрудников миссии ОБСЕ, которая работает на Донбассе".

По его словам, "сейчас будет все зависеть, насколько конструктивную позицию займут и Киев, и США".