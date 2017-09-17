Политика

11:57 17.09.2017

Порошенко встретится с Трюдо и Фриланд в ходе визита в Канаду 22-23 сентября

В ходе рабочего визита в Канаду 22-23 сентября президент Украины Петр Порошенко намерен встретиться с премьером Канады Джастином Трюдо и главой МИД Канады Христей Фриланд, а также с представителями украинских организаций, сообщает официальное интернет представительство главы украинского государства.

"Запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов. Глава государства будет участвовать в торжественной церемонии открытия "Игр непокоренных", где впервые будет выступать национальная сборная Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 сентября П.Порошенко примет участие в работе Генассамблеи ООН, саммите Совета безопасности ООН, где намерен поднять вопрос о введении миротворческой миссии на Донбасс. После этого президент Украины и представители украинского правительства прибудут в Торонто (Канада) на церемонию открытия "Игр непокоренных" 22 сентября.

Третьи "Игры непокоренных" (Invictus Games) пройдут в Торонто с 24 по 30 сентября. Турнир объединит более 550 раненых бойцов из 17 стран, которые будут соревноваться в 12 адаптивных спортивных дисциплинах.

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