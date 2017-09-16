"Свобода" переизбрала Тягнибока главой партии, решила участвовать в местных выборах

Всеукраинское объединение "Свобода" переизбрало главой партии Олега Тягнибока, приняла решение об участии в выборах в объединенные территориальные громады (ОТГ) 29 октября и представила план деоккупации Донбасса и Крыма.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующие решения были приняты на отчетно-выборном съезде партии в субботу в Киеве.

О.Тягнибок единогласно был переизбран главой партии на следующие два года, что предусмотрено уставом "Свободы", были переизбраны и руководящие органы этой политической силы. Также партия приняла решение об участии в выборах в объединенные территориальные громады 29 октября.

"Сегодня на нашем съезде присутствовали наши побратимы из других националистических партий, с которыми мы полгода назад подписали меморандум о сотрудничестве. И мы еще раз подтвердили, что плечом к плечу будем бороться как с внешним врагом – Московией, Кремлем, оккупацией Украины, так и с внутренним врагом – олигархией и их приспешниками", - отметил О.Тягнибок на брифинге после завершения съезда.

Он сообщил, что на съезде были внесены изменения в программу партии, в частности, появился новый раздел, посвященный восстановлению территориальной целостности Украины и преодолению последствий оккупации Донбасса и Крыма.

"Свобода" предлагает разработать военный план освобождения Крымского полуострова и Донбасса от оккупантов и немедленно начать реализацию его "разведывательно-диверсионной, экономической и информационной составляющей", ввести полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий до их полной деоккупации.

Националисты выступают за ликвидацию особого статуса АРК и Севастополя и против предоставления "особого статуса" оккупированным территориям. В партии считают, что проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях можно только после полной деоккупации.

Кроме того, О.Тягнибок анонсировал проведение 14 октября в Киеве масштабного Марша по случаю 75-летия создания УПА.