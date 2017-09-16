Политика

17:01 16.09.2017

Яценюк: Нам необходима новая объединенная политическая платформа настоящих проукраинских сил

Экс-премьер Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявляет о необходимости новой объединенной политической платформы для объединения проукраинских сил.

"Речь должна идти о формировании новой политической платформы, в которую войдут все те, кто способен работать и брать на себя ответственность… Нам необходима новая объединенная политическая платформа настоящих проукраинских сил, которые взяли на себя всю полноту ответственности за страну, которые знают что делать и доказали это", - сказал он журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

А.Яценюк высказался за формирование команды, которая "должна базироваться на новой объединенной политической платформе".

Ранее СМИ сообщали о переговорах по объединению партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и "Народного фронта.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Критикуют не языковую статью закона об образовании, а "интерпретации и иллюзии"

Опрос граждан семи стран Евросоюза: 58% поддерживают вступление Украины в НАТО, 48% - членство страны в ЕС

Гройсман прогнозирует изменения в политической палитре Украины

Порошенко встретится с Трампом 21 сентября

МИД требует от России разрешить украинским врачам обследовать украинца Гриба

ПОСЛЕДНЕЕ

Для решения конфликта в Украине нужны не миротворцы, а вывод российских войск - конгрессмен США

Кучма видит перспективы в вопросе предоставления США Украине летального оружия

Порошенко в США обсудит с Трампом сотрудничество в сфере безопасности, ситуацию на Донбассе и реформы

Украина в сентябре должна запустить работу комиссии по администрированию соглашения о свободной торговле с Канадой

Партии "Батькивщина" и "Свобода" проводят съезды в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog9733.html
РЕКЛАМА