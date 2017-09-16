Яценюк: Нам необходима новая объединенная политическая платформа настоящих проукраинских сил

Экс-премьер Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявляет о необходимости новой объединенной политической платформы для объединения проукраинских сил.

"Речь должна идти о формировании новой политической платформы, в которую войдут все те, кто способен работать и брать на себя ответственность… Нам необходима новая объединенная политическая платформа настоящих проукраинских сил, которые взяли на себя всю полноту ответственности за страну, которые знают что делать и доказали это", - сказал он журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

А.Яценюк высказался за формирование команды, которая "должна базироваться на новой объединенной политической платформе".

Ранее СМИ сообщали о переговорах по объединению партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и "Народного фронта.