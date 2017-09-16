Политика

16:59 16.09.2017

Для решения конфликта в Украине нужны не миротворцы, а вывод российских войск - конгрессмен США

Член Конгресса США Вилльям Хурд (William Hurd) считает, что для решения конфликта Украине нужны не миротворцы ООН, а вывод российских войск.

"Для решения конфликта не нужны миротворцы. Просто мистер Путин должен вывести оттуда свои более 900 танков и остальные силы", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

При этом конгрессмен считает, что для ведения переговоров на эту тему ООН не нужна.

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