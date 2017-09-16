Политика

14:06 16.09.2017

Кучма видит перспективы в вопросе предоставления США Украине летального оружия

Второй президент Украины (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кучма заявляет, что считает администрацию президента США Дональда Трампа более перспективной в выделении Украине летального оружия, чем администрацию Барака Обамы.

"Давайте подождем, когда у него (Д.Трампа - ИФ) будет хорошее настроение в пользу Украины и какие-то проблемы будут в отношении России, и он позитивно решит предоставить Украине летальное оружие", - сказал он журналистам в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Л.Кучма отметил, что считает администрацию Д.Трампа более перспективной в этом вопросе, чем администрацию его предшественника Б.Обамы.

"Эта ситуация, которая есть, - она более перспективна, чем администрация Обамы, потому что в последнее время Обама для Украины никаких, кроме дипломатических, шагов не предпринимал", - сказал он.

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