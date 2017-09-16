Порошенко в США обсудит с Трампом сотрудничество в сфере безопасности, ситуацию на Донбассе и реформы

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудит сотрудничество в сфере безопасности, а также помощь США в вопросе реформ, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Целый перечень вопросов. Я не могу говорить за президента США, какие он вопросы поднимет во время встречи, но, конечно, будем обсуждать ситуацию вокруг оккупированного Донбасса, совместную тактику, об этом уже поговорили с Куртом Волкером (специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер – ИФ), теперь должны утвердить и на самом высоком уровне, будем обсуждать и сотрудничество в сфере безопасности. Это один из ключевых вопросов. Конечно, будем обсуждать содействие США дальнейшему продвижению наших реформ", - сказал он журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

П.Климкин рассказал, что встреча пройдет на полях Генеральной ассамблеи ООН, в которой также примут участие постоянные представители США и Украины при ООН, советники и сам министр.

Он также отметил, что у П.Порошенко запланировано около 20 встреч во время визита США.

Как известно, встреча П.Порошенко и Д.Трампа запланирована на 21 сентября.