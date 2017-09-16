Политика

10:07 16.09.2017

Кучма хотел бы видеть жесткую позицию США отношению к ситуации в Украине

Второй президент Украины (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кучма хотел бы видеть жесткую политику администрации США по отношению к ситуации в Украине.

"Я хотел бы видеть четкую, жесткую политику США по отношению к ситуации в Украине", - сказал Л.Кучма журналистам в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, отвечая на вопрос о предстоящей встрече президентов США и Украины 21 сентября.

Он также подчеркнул, что альтернативы Минским соглашениям нет. "Я уже говорил и присоединяюсь к тем, у кого есть здравый смысл: альтернативы Минским соглашениям нет", - резюмировал Л.Кучма.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Порошенко встретится с Трампом 21 сентября

МИД требует от России разрешить украинским врачам обследовать украинца Гриба

Кабинет министров утвердил госбюджет-2018

Путин не отступится в своем стремлении восстановить гегемонию России в территориях СССР, считает экс-посол США в ООН Болтон

Идея о миротворцах на Донбассе должна быть подкреплена гарантиями – Керри

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман о возможном приезде Саакашвили в Киев: Я не знаю, что делать с популистами, пусть с ними разбирается общество

Нужно бороться не за власть, а за Украину - Гройсман

В Белом Доме подтвердили встречу Порошенко и Трампа 21 сентября

В планах Меркель на данный момент встречи лидеров "нормандской четверки" нет

Нужно убедить Китай изменить отношение к режиму КНДР - Кэмерон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Чехлы для мобильных телефонов
РЕКЛАМА