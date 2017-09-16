Кучма хотел бы видеть жесткую позицию США отношению к ситуации в Украине

Второй президент Украины (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кучма хотел бы видеть жесткую политику администрации США по отношению к ситуации в Украине.

"Я хотел бы видеть четкую, жесткую политику США по отношению к ситуации в Украине", - сказал Л.Кучма журналистам в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, отвечая на вопрос о предстоящей встрече президентов США и Украины 21 сентября.

Он также подчеркнул, что альтернативы Минским соглашениям нет. "Я уже говорил и присоединяюсь к тем, у кого есть здравый смысл: альтернативы Минским соглашениям нет", - резюмировал Л.Кучма.