Нужно убедить Китай изменить отношение к режиму КНДР - Кэмерон

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что Китай нужно убедить в необходимости убедить Китай изменить отношение к режиму в КНДР.

"Нам нужно работать над тем, чтобы китайцы изменили отношение к тому, что делает Ким Чен Ын. Чтобы они, с одной стороны, увидели, какой у них очень нестабильный и опасный сосед, а с другой - политика Северной Кореи ведет к увеличению количества американских военных в регионе", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве в пятницу.

По словам Д.Кэмерона, испытание ядерного оружия КНДР приводит к загрязнению территории Китая.

В свою очередь бывший министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что агрессивное поведение Северной Кореи частично направлено и против самого Китая, который продолжает оказывать режиму Ким Чен Ына экономическую поддержку.

Бывший государственный секретарь США (2005-2009) Кондолиза Райс отметила, что Китай имеет значительные рычаги влияния на КНДР, например, торговля, поскольку более 90% товарооборота Северной Кореи приходится именно на Китай.

"У Китая есть много рычагов, которыми он может влиять на Северную Корею, но я не знаю, воспользуется ли Китай ими, потому что я не думаю, что китайский расчет изменился, их расчет такой: они более обеспокоены падением режима, что это может значить на геополитическом уровне, возможно, даже объединение Кореи на наших условиях", - сказала она.

К.Райс считает, что Китай опасается этого больше, чем КНДР с ядерным оружием.