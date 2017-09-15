Политика

18:22 15.09.2017

Проект закона о госбюджете-2018 будет внесен в Верховную Раду в пятницу

Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2018 год, представленный главой правительства Владимиром Гройсманом.

Соответствующий документ поддержали все министры во время заседания правительства в пятницу.

Помимо этого, премьер сообщил, что соответствующий документ в этот же день будет подан в Верховную Раду.

"То, что было сказано, является абсолютной реальностью, кто бы что не говорил. Буквально сегодня мы уже внесем (проект закона – ИФ) в парламент, но некоторые политиканы начнут его критиковать, даже сегодня, еще не увидев документ", - сказал В.Гройсман.

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Интерфакс-Украина
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