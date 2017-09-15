Идея о миротворцах на Донбассе должна быть подкреплена гарантиями – Керри

Идея о введении миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе, недавно неожиданно поддержанная президентом Владимиром Путиным, в условиях низкого доверия к российской стороне должна быть тщательно юридически проанализирована и подкреплена дополнительными предостережениями, считает 68-й госсекретарь США (2013-2017 гг.) Джон Керри.

"Нужно убедиться, что это не какая-то западня", – сказал он на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.

Среди таких предостережений он, в частности, назвал вопросы определения границы, необходимость реализации Минских соглашений, а также гарантии того, что Украина без ограничений может определять свое будущее.

Дж. Керри признал, что в период руководства Госдепартаментом был разочарован минским процессом, отсутствием адекватной реакции на договоренности в "нормандском формате" и говорил Владимиру Путину о необходимости продвигаться быстрее.

Он также подчеркнул, что произошедшее в Крыму, где российское руководство продемонстрировало откровенное вранье, не заслуживает прощения.

В то же время Дж. Керри призвал постараться понять, "что происходит в голове Путина", могла ли его агрессия в адрес Украины стать реакцией на его восприятие Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, возможное расширение НАТО на Балканах и в Грузию, устранение Каддафи и оборонных ракетных инициатив.

"Если такое ощущение было, это нужно учитывать", - сказал он, призвав предпринимать больше усилий для дипломатического разрешения конфликтов, не загоняя себя в тупик и не ограничиваясь лишь единственным вариантом усиления силового противостояния.

"Минск не работает, мы должны перезапустить процесс", – констатировал в ходе дискуссии на YES премьер-министр Британии в 2010-2016 гг. Дэвид Камерон.

Он подчеркнул, что новые идеи должны по-прежнему включать выполнение основных пунктов Минских соглашений, в частности, отвод тяжелого вооружения, возобновление контроля на российско-украинской границе.

Д.Кэмерон также отметил, что в случае с Грузией в 2008 году западный отпор был слабым: США и Великобритания тогда остановились с санкциями. В то же время в случае с Украиной ситуация другая, и Западу удалось выступить солидарно.

По его словам, усилия США и Великобритании много сделали, чтобы научить и повысить военный потенциал Украины, укрепить ей свою экономику.