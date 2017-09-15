Введение миротворцев ООН на Донбасс возможно только при возвращении Украиной контроля над границей

Второй президент Украины (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) считает, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе возможно только восстановление контроля на участком украинско-российской границы.

"В том формате, в котором предлагает Россия, то я считаю что это издевательство над Украиной на всем белом свете. (Размещение миротворческой миссии возможно - ИФ), только когда будут закрыты границы украинско-российские", - сказал Л.Кучма журналистам в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос о возможности размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.