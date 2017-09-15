Порошенко предлагает создать международную группу друзей деоккупации Крыма; обсудит инициативу на ГА ООН

Президент Украины Петр Порошенко инициирует создание международной группы друзей деоккупации Крыма с целью координации совместных действий в этом направлении.

"Я хотел бы предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма, чтобы координировать совместные шаги и действия. И я планирую обсудить эту инициативу в деталях в Нью-Йорке на Генассамблее ООН", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина выступает за мирное вытеснение России из оккупированного ею Крыма.

По его словам, санкции против РФ должны быть введены согласно Минским соглашениям, а цена агрессии должна ударить по агрессору.

"Они должны вернуть то, что незаконно забрали", - подчеркнул президент Украины.