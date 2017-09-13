Политика

16:01 13.09.2017

Европарламент проголосовал за санкции ЕС против властей Венесуэлы

Европейские депутаты призвали в среду главу дипломатии ЕС Федерику Могерини и Совет ЕС рассмотреть вопрос о санкциях против всех лиц, причастных к нарушениям прав человека в Венесуэле.

"ЕС должен заморозить находящиеся в Европе активы всех венесуэльцев, вовлеченных в серьезные нарушения прав человека в стране, и ограничить их доступ на территорию Евросоюза", - говорится в резолюции, принятой подавляющим большинством голосов.

В ней осуждаются выборы 30 июля 2017 года в Венесуэле по формированию конституционного собрания как попрание принципа разделения властей. Европейские парламентарии "не признают мер и решений, принимаемых новым собранием, по причине отсутствия его легитимности".

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