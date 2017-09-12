Политика

20:34 12.09.2017

Украина близко подошла к принятию Вашингтоном решения о предоставлении летального вооружения

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина приблизилась к принятию решения Соединенными Штатами Америки о предоставлении летального оборонительного вооружения.

"Я бы точно не называла никаких дат относительно того, когда будет окончательно принято решение о предоставлении Украине летального оборонительного вооружения от США. Вместе с тем из того, как мы ведем переговоры, как развивается диалог я бы говорила, что мы подошли очень близко к принятию такого решения Соединенными Штатами, которое для нас будет, прежде всего, означать возможность лучше защитить жизнь наших защитников на востоке и, кроме того, поднять цену атак Российской Федерации протии Украины", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе в интервью "Голосу Америки", обнародованном во вторник.

Вице-премьер отметила, что решение о предоставлении Украине летального вооружения будет в конечном итоге политическим решением властей США, и сейчас "очевидно внутренне взвешиваются все "за" и "против" такого решения, а также "идет анализ, насколько Украина готова к качественному обращению с высокотехнологическим оружием и к контролю" даже с чисто технической точки зрения.

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Интерфакс-Украина
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