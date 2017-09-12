Политика

13:46 12.09.2017

Порошенко надеется на поддержку инициативы Украины по миротворцам ООН на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на поддержку инициативы Украины по введению миротворцев ООН на Донбасс на заседании Совета безопасности ООН.

"Я в конце текущей недели выезжаю в Нью-Йорк, где будет заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Я планирую принять участие и в заседании Совета безопасности ООН, где мы поднимем вопрос относительно "голубых касок", миротворцев, которые должны обеспечить выполнение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в Минске, но в первую очередь, простым языком, – должны обеспечить мир на украинской земле и политико-дипломатическим путем освобождение оккупированных россиянами территорий… Я очень надеюсь, что на сегодняшний день инициатива Украины относительно миротворцев нашла поддержку всех", - сказал П.Порошенко, посещая тренировку сборной Украины для участия в международных спортивных соревнованиях "Игры непокоренных" (Invictus Games) во вторник в Киеве.

По словам президента, он надеется на "скоординированное влияние" на позицию России, чтобы РФ также приняла идею введения миротворцев и "на Донбассе остановили войну".

П.Порошенко добавил, что в рамках поездки в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН он также проведет встречи с американскими военными и чинами Министерства обороны.

Позднее, выступая перед украинской сборной, он также анонсировал "переговоры с руководством США".

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