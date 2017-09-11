В администрации президента Грузии считают события вокруг Саакашвили внутренним делом Украины

В администрации президента Грузии отказались комментировать ситуацию вокруг бывшего грузинского президента, а ныне лидера украинской партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили.

"Этот процесс, который мы увидели, является внутриполитической темой (Украины - ИФ), внутриполитическим вопросом соседней страны, страны, которая является нашим партнером", - сказала политический секретарь президента Грузии Пикрия Чихрадзе в понедельник журналистам.

По ее словам, в администрации президента Грузии не видят необходимости делать лишние комментарии по этому поводу.

"Как будет этот процесс развиваться, это мы все с вами увидим", - отметила П.Чихрадзе.