Политика

17:36 11.09.2017

В администрации президента Грузии считают события вокруг Саакашвили внутренним делом Украины

В администрации президента Грузии отказались комментировать ситуацию вокруг бывшего грузинского президента, а ныне лидера украинской партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили.

"Этот процесс, который мы увидели, является внутриполитической темой (Украины - ИФ), внутриполитическим вопросом соседней страны, страны, которая является нашим партнером", - сказала политический секретарь президента Грузии Пикрия Чихрадзе в понедельник журналистам.

По ее словам, в администрации президента Грузии не видят необходимости делать лишние комментарии по этому поводу.

"Как будет этот процесс развиваться, это мы все с вами увидим", - отметила П.Чихрадзе.

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