Политика

12:42 11.09.2017

Порошенко: Я выполню любое решение суда по гражданству Саакашвили, но он в течение полутора месяцев не обращался в ВАСУ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что выполнит любое решение суда о лишении лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили гражданства Украины, однако последний в течение более чем полутора месяцев так и не обратился в судебные инстанции.

"В любом правовом государстве ицо имеет право обжаловать любой административный акт в административном суде, в данном случае в Высшем административном суде. И я, как президент, выполню любое решение суда. Не нравится решение украинских судов? Есть Европейский суд по правам человека… Прошло более полутора месяцев. Никто в суд не подавал", - сказал он в ходе совещания по вопросам развития сельской медицины в понедельник в Киеве.

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Интерфакс-Украина
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