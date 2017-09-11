Порошенко: Я выполню любое решение суда по гражданству Саакашвили, но он в течение полутора месяцев не обращался в ВАСУ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что выполнит любое решение суда о лишении лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили гражданства Украины, однако последний в течение более чем полутора месяцев так и не обратился в судебные инстанции.

"В любом правовом государстве ицо имеет право обжаловать любой административный акт в административном суде, в данном случае в Высшем административном суде. И я, как президент, выполню любое решение суда. Не нравится решение украинских судов? Есть Европейский суд по правам человека… Прошло более полутора месяцев. Никто в суд не подавал", - сказал он в ходе совещания по вопросам развития сельской медицины в понедельник в Киеве.