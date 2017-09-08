Украина и Молдова обсуждают новое соглашение о совместном погранконтроле

Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявляет, что Украина и Молдова обсуждают новое соглашение о совместном пограничном контроле.

"Мы обсуждали и в плане еще обсуждения утвердить новое соглашение о совместном контроле между Молдовой и Украиной таким образом, чтобы в будущем можно было расширять эти пункты контроля по всему периметру границы", - сказал он в ходе совместного с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинга в Одессе в пятницу.

Премьер Молдовы отметил, что совместный погранконтроль на украинско-молдавской границе вводится в интересах граждан, поскольку позволяет упростить процедуры, а недовольными могут быть только те, кто был завязан в коррупционных схемах на границе.

Как сообщалось, в июле был введен совместный приграничный контроль в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" на границе между Украиной и Молдовой.