Политика

16:30 08.09.2017

Украина и Молдова обсуждают новое соглашение о совместном погранконтроле

Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявляет, что Украина и Молдова обсуждают новое соглашение о совместном пограничном контроле.

"Мы обсуждали и в плане еще обсуждения утвердить новое соглашение о совместном контроле между Молдовой и Украиной таким образом, чтобы в будущем можно было расширять эти пункты контроля по всему периметру границы", - сказал он в ходе совместного с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинга в Одессе в пятницу.

Премьер Молдовы отметил, что совместный погранконтроль на украинско-молдавской границе вводится в интересах граждан, поскольку позволяет упростить процедуры, а недовольными могут быть только те, кто был завязан в коррупционных схемах на границе.

Как сообщалось, в июле был введен совместный приграничный контроль в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" на границе между Украиной и Молдовой.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Сыроид: Украина должна принять закон о временной оккупации РФ украинской территории

Кучма: Введение миротворцев на Донбасс в варианте России неприемлемо

"Оппоблок" требует вето на закон об образовании из-за языковых нюансов

На неформальной встрече нардепов от БПП с Порошенко присутствовали Гройсман, Кличко и Луценко

Киев требует от РФ прекратить запугивание наблюдателей СММ ОБСЕ и отказаться от практики "закрытых зон"

ПОСЛЕДНЕЕ

Российско-белорусские учения "Запад-2017" призваны запугать Литву и другие страны

Премьер Филип об участии военных в учениях в Украине: правительство по закону должно обеспечивать дееспособность армии

Порошенко внес в Раду законопроект о ратификации двух протоколов к Европейской конвенции по правам человека

Партия "Наш край" требует от правительства принять изменения к реформе образования

Закон об образовании нарушает права нацменьшинств - Москаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА