Закон об образовании нарушает права нацменьшинств - Москаль

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль считает, что новый закон об образовании противоречит двухсторонним международным договорам и просит президента Украины ветировать его.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Г.Москаля в пятницу, принятый Верховной Радой закон об образовании не соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, ратифицированной в 2003 году, закону "О национальных меньшинствах в Украине" и международным договорам, подписанным Украиной, в частности, с Молдовой, Румынией и Венгрией.

Он напомнил, что ст. 6 закона "О национальных меньшинствах в Украине" гласит, что государство гарантирует всем национальным меньшинствам права на национально-культурную автономию: использование и обучение на родном языке или изучение родного языка в государственных учреждениях или через национально-культурные общества, развитие национальных культурных традиций, использование национальной символики, празднование национальных праздников.

Кроме того, Украина ратифицировала ряд международных правовых актов, имеющих непосредственное отношение к языкам национальных меньшинств, в частности, Рамочную конвенцию о защите прав национальных меньшинств, Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Глава Закарпатской ОГА также отметил, что ряд положений принятого закона противоречат двусторонним договорам Украины с соседними странами, в частности, Молдовой, Румынией и Венгрией, которые предусматривают обязательства Украины по обеспечению языковых прав национальных меньшинств.

"Учитывая это, обращаюсь к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать принятый закон или вернуть его в Верховную Раду Украины с правками. Защищать украинский язык нужно и необходимо, но не ограничивая при этом языки национальных меньшинств", - подытожил Г.Москаль.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада ввела 12-летнее обучение в школе с 2027 года, одобрила повышение минимальной заработной платы учителей до 4 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан поэтапно до 2023 года.

Среди прочего закон определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерства иностранных дел Венгрии и Румынии выступили с критикой языковых положений закона. Так, в заявлении МИД Венгрии сказано, что "Украина лишила венгров их права учиться на родном языке в школах и университетах, и оставила им такую возможность только в детских садах и начальных школах". А в МИД Румынии отметили, что "с беспокойством" встретили новость об украинской реформе образования и считают, то данный закон нарушает права румынского меньшинства.