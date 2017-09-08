Кучма: Введение миротворцев на Донбасс в варианте России неприемлемо

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент (1994-2005) Леонид Кучма сомневается, что на территории Украины будут введены миротворческие войска.

На брифинге в пятницу в Днепре перед вручением стипендий президентского фонда "Украина" Л.Кучма отметил, что в том виде, в котором Россия предлагает введение миротворческих войск, "нас это абсолютно не устраивает".

"Россия хочет загнать в такой угол эту ситуацию, что потом не будем знать, как выйти", - сказал он.

Л.Кучма выразил надежду, что если миротворческие войска и будут введены в Украину, то они должны находиться на всей территории страны: "Миротворческие войска должны стоять на всей территории Украины".

Он не исключил, что миротворческие войска могут стоять на линии соприкосновения, "но на украинско-российской границе обязательно, граница – святая святых".

Представитель Украины в ТКГ также выразил недоумение в связи с идеей привлечения миротворцев к охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. "Что такое миротворческие войска для охраны Специальной миссии ОБСЕ? Это издевательство просто: миротворцы должны охранять миротворцев. Миротворческие войска вводят для того, чтобы охранять население и способствовать прекращению конфликта противоборствующих сторон", - подчеркнул он.

По словам Л.Кучмы, на сегодняшний день 400 км неохраняемой границы Украины – это "чисто российская граница".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Л.Кучма в пятницу прибыл в Днепр для вручения стипендий президентского фонда "Украина". На расширенном заседании ученого совета Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара он вручил именные стипендии фонда лучшим студентам физико-технического факультета. Кроме того, стипендии получили студенты Университета им. Альфреда Нобеля.