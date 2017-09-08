На неформальной встрече нардепов от БПП с Порошенко присутствовали Гройсман, Кличко и Луценко

На неформальной встрече народных депутатов фракции "Блок Петра Порошенко" с президентом Украины присутствовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены Кабинета министров, генеральный прокурор Юрий Луценко и киевский городской голова Владимир Кличко, сообщил журналистам народный депутат из этой фракции Алексей Гончаренко.

"Там были исключительно народные депутаты, члены правительства, президент… Гройсман и другие министры, те министры, которые были по квоте БПП", - сказал А.Гончаренко журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу.

По его словам, на встрече также присутствовал генеральный прокурор Украины Ю.Луценко. "Он сознательно сказал "я без папочки" и все выдохнули", - сказал депутат, пояснив, что таким образом Ю.Луценко пошутил, что пришел на неформальную встречу без каких-либо представлений на народных депутатов.

По словам народного депутата Валерия Карпунцова, встреча проходила в государственной резиденции "Залесье"). "Это была встреча в формате team building, это объединение команды, обсуждение текущих вопросов... это было абсолютно неформальное общение. Понятно, что говорили о политике, но не так много как вы думаете", - рассказал парламентарий.

По его словам, многие депутаты давно не виделись и обсуждали жизненные вопросы. "Встреча была эффективной и хорошо прошла", - отметил В.Карпунцов, добавив, что никаких скандалов в ходе встречи не было.