Киев требует от РФ прекратить запугивание наблюдателей СММ ОБСЕ и отказаться от практики "закрытых зон"

Министерство иностранных дел Украины осуждает системные ограничения и провокации со стороны России и подконтрольных ей боевиков против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине и требует прекратить запугивания представителей спецмиссии.

"В очередной раз требуем от РФ прекратить запугивание наблюдателей СММ, отказаться от практики "закрытых зон" для наблюдения ОБСЕ и гарантировать безопасный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, в том числе ко временно неконтролируемому Украиной участку украинско-российской границы", - говорится в комментарии МИД, распространенном в четверг в ответ на опубликованный отчет СММ ОБСЕ "Ограничения свободы передвижения и другие препятствия в выполнении мандата СММ" (январь-июнь).

Согласно этому отчету, на территории неконтролируемых правительством Украины отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) зафиксировано подавляющее большинство грубых нарушений свободы передвижения наблюдателей. Особое беспокойство вызывают сообщения о враждебном отношении пророссийских боевиков к наблюдателям СММ, что иногда сопровождалось насилием.

В докладе, в частности, отмечается, что "гибель одного из членов патруля СММ во время инцидента, произошедшего 23 апреля возле Пришиба (район вне правительственного контроля) стала самым серьезным последствием всех угроз и рисков, с которыми сталкиваются наблюдатели миссии в такой опасной среде".

Системные ограничения относительно передвижения со стороны российских гибридных сил применяются при попытках СММ попасть на неконтролируемые участки украинско-российской границы. За отчетный период СММ информировала о 40 таких случаев.

"Такие действия РФ являются грубым нарушением ст. 4 Минского протокола об обеспечении постоянного мониторинга на украинско-российской государственной границе и верификации со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Они направлены на осуществление бесперебойной поставки оружия, боеприпасов и наемников на территорию Украины", - констатируют в МИД.

Ранее глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан призвал стороны конфликта на востоке Украины уважать свободу передвижения наблюдателей миссии. "Ограничения и препятствия подрывают усилия, направленные на содействие миру, безопасности и стабилизации ситуации в Украине", - заявил Э.Апакан.

"Насилие и угрозы применить насилие должны прекратиться. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы необходимо изъять, оградить или обозначить. Они ежедневно представляют угрозу для наблюдателей СММ и для перспективы достижения устойчивого мира в целом", - заявил он.