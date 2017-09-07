Обращение Порошенко в Раде – предвыборная речь, - "Самопомич"

Народный депутат из фракции "Самопомич" Елена Сотник считает, что ежегодное обращение президента в Верховной Раде было предвыборной речью.

"Это была предвыборная президентская речь. Многое в ней – это были общие лозунги. Хотелось бы больше от президента уважения к парламенту", - сказала Е.Сотник журналистам в кулуарах Рады в четверг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во время выступления президента Украины в парламенте трое народных депутатов из фракции "Самопомич" держали листы бумаги формата А4 с текстом "Коррупция", "Репрессии", "Утрата государственности".