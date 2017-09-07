Политика

11:34 07.09.2017

Размещение "голубых касок" ООН на всей оккупированной территории Донбасса станет прорывом в мирном урегулировании конфликта – Порошенко

Размещение миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей станет прорывом в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Россия продолжает осуществлять провокации, препятствовать эффективной деятельности наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ, поставлять оружие и наемников. При таких условиях размещения по всей оккупированной территории Донбасса "голубых касок" ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования, мощным фактором деэскалации", - сказал П.Порошенко, обращаясь с посланием к украинскому парламенту в Верховной Раде в четверг в Киеве.

По его словам, это, создало бы благоприятные условия для достижения прогресса на политическом треке мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

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Интерфакс-Украина
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