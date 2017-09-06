Порошенко приветствует решение послов ЕС по санкциям против РФ за оккупацию Крыма

Президент Украины Петр Порошенко приветствует рекомендацию постоянными представителями стран ЕС (Coreper) Совету ЕС продлить на 6 месяцев ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Украине.

"Приветствую решение послов ЕС продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

"Груз "Крымнаша" должен стать невыносимо тяжким до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом", - добавил глава украинского государства.

Как сообщалось, Coreper в среду без обсуждения рекомендовал Совету ЕС продлить на очередные 6 месяцев индивидуальные санкции против российских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Украине. Меры включают замораживание финансовых активов подсанкционных лиц и организаций в странах ЕС, а также запрет на поездки в страны ЕС.