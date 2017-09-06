Политика

13:29 06.09.2017

Постпреды стран ЕС согласовали продление индивидуальных санкций к России за Украину

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) без обсуждения рекомендовал Совету ЕС продлить на очередные 6 месяцев "адресные" ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Украине, сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе европейский дипломатический источник.

"Coreper одобрил продление на 6 месяцев индивидуальных санкций", - сказал в среду агентству дипломат ЕС.

Он подтвердил, что согласование прошло без обсуждения.

Меры включают замораживание финансовых активов подсанкционных лиц и организаций в странах ЕС, а также запрет на поездки в Европейский Союз.

Накануне европейский источник сообщил "Интерфаксу", что, скорее всего, Совет ЕС на ближайшем заседании примет официальное решение. "Полагаю, скорее всего, по письменной процедуре", - сказал собеседник агентства.

В графике официальных заседаний профильных Советов ЕС первым числится Совет по юстиции и внутренним делам 14 сентября.

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