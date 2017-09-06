Политика

13:10 06.09.2017

Грызлов: Вводу миротворцев должно предшествовать законодательное утверждение Киевом особого статуса Донбасса

Миротворцы ООН могут быть введены на линию разграничения только после того, как Киев законодательно решит вопрос об утверждении на постоянной основе особого статуса Донбасса, заявил полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"Развертывание контингента ООН на линии соприкосновения на Донбассе станет реальным только после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки", - сказал Б.Грызлов журналистам в среду перед заседанием ТКГ.

Он обратил внимание на то, что эти поправки должны быть согласованы в рамках ТКГ.

"Они будут касаться введения особого статуса на постоянной основе по формуле Штайнмайера", - пояснил политик.

Кроме того, добавил он, "нужно будет обеспечить разведение сил и средств на всей линии соприкосновения".

Как сообщалось, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"Эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях... Решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

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Интерфакс-Украина
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