Политика

14:28 05.09.2017

Оппоблок поддерживает инициативу о введении миротворцев на линию разграничения на Донбассе - Левочкин

Парламентская фракция "Оппозиционный блок" поддерживает инициативу о введении миротворцев ООН на Донбасс, даже если они будут работать на линии разграничения, заявляет заместитель главы фракции Сергей Левочкин.

"Корень в слове миротворцы - мир. Если любая мирная инициатива сейчас возможна, и она поддерживается в "Нормандском формате" или в формате Организации Объединенных Наций, - все это продвигает Украину на пути к миру. Безусловно, это нужно поддерживать, а потом уже считать, кто в каком углу должен стоять с оружием", - сказал С.Левочкин журналистам во вторник в кулуарах парламента в Киеве.

"Если такая инициатива есть, мы, "Оппозиционный блок", ее поддерживаем и призываем все политические силы воздержаться от спекуляций... Мы будем поддерживать любые мирные инициативы, в том числе по введению миротворцев", - добавил он.

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