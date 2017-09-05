Оппоблок поддерживает инициативу о введении миротворцев на линию разграничения на Донбассе - Левочкин

Парламентская фракция "Оппозиционный блок" поддерживает инициативу о введении миротворцев ООН на Донбасс, даже если они будут работать на линии разграничения, заявляет заместитель главы фракции Сергей Левочкин.

"Корень в слове миротворцы - мир. Если любая мирная инициатива сейчас возможна, и она поддерживается в "Нормандском формате" или в формате Организации Объединенных Наций, - все это продвигает Украину на пути к миру. Безусловно, это нужно поддерживать, а потом уже считать, кто в каком углу должен стоять с оружием", - сказал С.Левочкин журналистам во вторник в кулуарах парламента в Киеве.

"Если такая инициатива есть, мы, "Оппозиционный блок", ее поддерживаем и призываем все политические силы воздержаться от спекуляций... Мы будем поддерживать любые мирные инициативы, в том числе по введению миротворцев", - добавил он.