Путин реализует "приднестровский вариант" ввода миротворцев на Донбасс, не исключают в парламентской фракции БПП

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" допускают, что президент России Владимир Путин, говоря о поддержке введения миротворческого контингента на Донбасс, рассчитывает на реализацию приднестровского сценария с привлечением российских войск.

"Часто слова Путина расходились с делом - раз. А во-вторых, очевидно, что Россия не захочет, чтобы это были нейтральные миротворцы. Она будет настаивать, чтобы это было, возможно, по приднестровскому варианту", - сказал глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев агентству "Интерфакс-Украина", комментируя заявление В.Путина о поддержке введения миротворцев на Донбасс, но при условии, что они будут работать на линии разграничения.

Народный депутат отметил, что для Украины является неприемлемым вариант введения российских военных в Украину под видом миротворцев.

Он также добавил, что на уровне дипломатических ведомств или во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске нужно выяснить, что российская сторона имела в виду и "было ли это серьезно".

Ранее во вторник В.Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и сообщил, что поручил российскому МИДу внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", - сказал В.Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По словам В.Путина, речь может идти "только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ".

"Второе - эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье - решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Он продолжил: "Если все это сделать, это точно пойдет на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины. И вот министр здесь, будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности".