Закон по реинтеграции Донбасса готов, за исключением пункта о миротворцах

Закон о реинтеграции Донбасса в настоящее время подготовлен уже целиком, за исключением вопроса введения в регион миротворческой миссии, обсуждение которого продолжается, заявляет представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат фракции Блок Петра Порошенко Ирина Луценко.

"Этот законопроект, как я уже говорила, готов на 99%. Единственный момент, который сейчас проговаривается – это включение в этот законопроект миротворцев или миссии миротворцев… и о чем президент Украины будет говорить в своем выступлении на Генеральной ассамблее Организации Объединенный Наций, куда он будет ехать во второй половине сентября", - рассказала И.Луценко на брифинге в кулуарах парламента в понедельник.

"Я думаю, что после дополнительных консультаций с нашими партнерами по "нормандскому формату" такой пункт в договор будет включен и будет представлен на рассмотрение Верховной Рады, будет проведено дополнительное обсуждение уже в украинском парламенте", - добавила она.

Представитель президента в парламенте считает, что законопроект будет окончательно подготовлен до конца месяца. "Я думаю, что до начала октября этот закон будет представлен парламенту", - сказала она.

И.Луценко подчеркнула, что "закон уже написан" и миротворческая миссия – "это единственный пункт, не прописанный в этом законе". Она также напомнила, что экспертами и специалистами обсуждаются различные варианты формата миссии: "полицейская ОБСЕ… и, возможно, миротворческая миссия ОБСЕ". При этом, по ее словам, миротворцы будут стоять на всей оккупированный территории Донецкой и Луганской областей, в серой зоне и на неконтролируемом участке границы Украины и РФ.

По ее словам, текст законопроекта в настоящее время занимает "11-12 страниц" и она с ним детально ознакомилась.

"Основные ключевые тезисы, которые прописаны: Россия названа агрессором – это то, чего от нас требуют партнеры, то, в чем нуждается Украина, под что, собственно, вводятся санкции европейского и мирового демократического сообщества, которые, наконец, останавливают агрессора. Мы вводим понятие самообороны в соответствие с 51-й статьей Устава Организации объединенных наций: это даст нам возможность выйти из понятия "антитеррористическая операция" и перейти в легитимность применения Вооруженных сил Украины, сил специального назначения и Национальной гвардии Украины", - рассказала И.Луценко.

По словам парламентария, также законом вводится понятие временно оккупированных территорий, временной оккупации Луганской и Донецкой области "собственно Российской Федерацией через узурпацию власти самопровозглашенными республиками "ЛНР" и "ДНР". "Вводится понятие, что эти самопровозглашенные органы, созданные вне Конституции Украины, вне избирательного законодательства Украины, вне законов Украины, являются нелегитимными. Четко сказано, что все решения, принимаемые самопровозглашенными органами власти в тех временно оккупированных территориях, являются нелегитимными. Четко сказано, что произошедший захват имущества нелегитимен", - рассказала она.

Кроме того, дополнительно усиливаются функции Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Фактически, в этом законе прописаны пункты, которые от нас требуют европейские партнеры: показать, что мы не отказываемся от этой территории, что бы собираемся восстанавливать украинскую власть на этой территории. В этом законе прописаны дополнительные права и обеспечение украинских Вооруженных сил. В этом законе дополнительно прописаны, какие социальные гарантия предоставляются жителям, которые проживают на временно оккупированной территории, а также временно перемещенным лицам", - рассказала И.Луценко.

При этом она подчеркнула, что этот законопроект касается только временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, он не имеет ни одного пункта, который бы касался аннексированного Крыма.

"То есть это четко ориентированный закон под три раздела минских соглашений, принятых в сентябре 2015 года, феврале 2016 года", - подчеркнула И.Луценко.

Она отметила, что предусмотренное законом определение РФ как агрессора и определение Украины, как самообороняющейся, дают возможность утверждать, что Украина не оглашает РФ войны. И, с другой стороны, определяет, что это не гражданская война, "к чему постоянно РФ апеллирует".

"Объединение этих двух понятий дает нам возможность получить летальное оружие, продолжать усиливать и требовать от наших партнеров санкций и третье: это не война, что дает возможность сотрудничать со Всемирным банком, с Международным валютным фондом, дает возможность нашим инвесторам и кредиторам понимать, что Украина делает реформы и продолжать все реформы, начатые на сегодняшний день", - резюмировала И.Луценко.