Политика

14:37 04.09.2017

"Оппоблок" выступает за разработку при участии Рады плана восстановления Донбасса

Фракция "Оппозиционный блок" считает необходимым разработать при участии парламента план восстановления Донбасса и выступает за то, чтобы для этого был адаптирован закон "Об особом статусе Донбасса".

"Мы выступаем за то, чтобы был адаптирован закон об особом статусе на 3-5 лет для восстановления инфраструктуры (Донбасса)", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.

Говоря об анонсированном законопроекте о реинтеграции Донбасса, политик заявил: "Никто не видел этот закон... если это закон, который воплощает политические амбиции тех, кто его разработал, то мы против".

Ранее на заседании согласительного совета он напомнил, что фракция "Оппозиционный блок" поддержала подписание Минских соглашений.

"Сегодня мы видим, что Минский процесс зашёл в тупик, и нужен новый план восстановления территориальной целостности", - сказал Ю.Бойко.

При этом он подчеркнул, что украинский парламент не может стоять в стороне от этого процесса.

"Наша фракция настаивает, чтобы этот план разрабатывался при участии парламента Украины, чтобы было единство в данном вопросе, чтобы достичь результата", - подытожил Ю.Бойко.

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Интерфакс-Украина
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