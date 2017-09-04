"Батькивщина" ведет консультации о координации действий с другими оппозиционными силами

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет о проведении консультаций по объединению усилий с оппозиционными демократическими политическими силами.

"Для того, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение украинского государства, украинской нации, нам нужно координировать все действия между настоящими демократическими, проевропейскими оппозиционными силами: как парламентскими, так и внепарламентскими. И мы будем прилагать все усилия, чтобы так было", - сказала Ю.Тимошенко журналистам в понедельник в Киеве.

На уточняющий вопрос, о координации действий с какими политическими силами идет речь, политик отметила, что это вопрос переговорного процесса.

"Да, мы ведем сейчас консультации", - заявила Ю.Тимошенко.