В Раде ждут законопроект о реинтеграции Донбасса

Во фракции Радикальной партии Олега Ляшко настаивают на участии парламента в подготовке законопроекта о реинтеграции Донбасса, группа "Видродження" ждёт внесения в Верховную Раду анонсированного президентом Украины законопроекта.

"Реинтеграция Донбасса. Много говорят о законопроекте, но никто его не видел. Считаю абсолютно неправильным, когда законопроект о реинтеграции Донбасса готовится без парламента, без широкого обсуждения. Если под словами о реинтеграции Донбасса нам опять хотят впарить Минские соглашения, мы это не поддержим", - сказал глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко на согласительном совете парламента в понедельник.

В свою очередь, руководитель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник заявил о необходимости законодательно урегулировать вопрос реинтеграции Донбасса.

"Мы слышали от президента, что законопроект готовится или почти готов, но до сих пор не зарегистрирован. Мы должны проголосовать за такой законопроект. Это дало бы людям понимание, что у власти есть план возвращения временно оккупированных территорий", - сказал он.

В конце августа руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявлял, что законопроект о деоккупации (реинтеграции) Донбасса будет внесен в Верховную Раду после того, как его одобрит СНБО в окончательной редакции.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса на 99,9% готов к внесению в украинский парламент. По ее словам, Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" и США по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей.