Политика

12:37 04.09.2017

В Раде ждут законопроект о реинтеграции Донбасса

Во фракции Радикальной партии Олега Ляшко настаивают на участии парламента в подготовке законопроекта о реинтеграции Донбасса, группа "Видродження" ждёт внесения в Верховную Раду анонсированного президентом Украины законопроекта.

"Реинтеграция Донбасса. Много говорят о законопроекте, но никто его не видел. Считаю абсолютно неправильным, когда законопроект о реинтеграции Донбасса готовится без парламента, без широкого обсуждения. Если под словами о реинтеграции Донбасса нам опять хотят впарить Минские соглашения, мы это не поддержим", - сказал глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко на согласительном совете парламента в понедельник.

В свою очередь, руководитель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник заявил о необходимости законодательно урегулировать вопрос реинтеграции Донбасса.

"Мы слышали от президента, что законопроект готовится или почти готов, но до сих пор не зарегистрирован. Мы должны проголосовать за такой законопроект. Это дало бы людям понимание, что у власти есть план возвращения временно оккупированных территорий", - сказал он.

В конце августа руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявлял, что законопроект о деоккупации (реинтеграции) Донбасса будет внесен в Верховную Раду после того, как его одобрит СНБО в окончательной редакции.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса на 99,9% готов к внесению в украинский парламент. По ее словам, Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" и США по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Гройсман призвал депутатов к единению для принятия реформаторских законопроектов

Парубий назвал пять приоритетов работы Рады на осень

Порошенко поручил правительству с 2018 года ввести порядок въезда граждан РФ по биометрическим паспортам

Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на госгранице

Порошенко и Пранцкетис обсудили вопрос имплементации "Плана Маршалла для Украины"

ПОСЛЕДНЕЕ

Соратники Саакашвили ожидают провокаций на украинско-польской границе 10 сентября

Меркель была убедительнее, чем Шульц, на теледебатах перед выборами в бундестаг

До введения виз с РФ въезд в Украину для россиян без биометрических паспортов должен быть невозможен – Фриз

В "БПП" увязывают решение о введении биометрического контроля с активностью международного терроризма и действиями РФ

Посол Чалый надеется, что визит министра энергетики США в Украину состоится "довольно скоро"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog204.html
РЕКЛАМА