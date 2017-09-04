Парубий назвал пять приоритетов работы Рады на осень

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что приоритетами в работе Верховной Рады осенью текущего года являются принятие пяти реформ: образовательной, медицинской, судебной, пенсионной и реформы парламента.

"Осень должна пройти под знаком реформ. Прошедшей весной мы подготовили базу для многих важных и фундаментальных реформ, и у нас есть шанс, и я уверен: у нас есть ответственность, чтоб каждую из этих реформ мы могли рассмотреть в зале", - сказал А.Парубий, открывая заседание согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Он отметил, что народные депутаты должны принять 5 реформ - образовательную, медицинскую, судебную, пенсионную и реформу парламента, каждая из которых реформ довольно объемная и их надо рассматривать по полной процедуре. "Эти пять реформ я назвал бы приоритетными", - подчеркнул А.Парубий.

На текущей пленарной неделе он предложил рассмотреть реформу образования. "Я предлагаю начать рассмотрение с образовательной реформы. Реформа образования, как я уже заявлял, имеет много правок, и вместе с тем я верю и надеюсь, что мы в течение первого дня (вторника – ИФ) сможем ее рассмотреть и принять решение", - сказал спикер.

По словам руководителя парламента, какая следующая реформа будет поставлена на рассмотрение, зависит от консультаций.

"Есть много предложений. Есть предложение, чтобы мы в четверг начали с медицинской реформы, есть предложение, чтобы начать с судебной реформы, с кодексов… но я надеюсь, что мы сможем это решение принять в результате обсуждения", - сказал он.

А.Парубий также отметил, что среди неотложных вопросов, которые должен рассмотреть парламент на сессии – кадровые вопросы, "которые остались еще с весны прошлого года – и Счетная палата, и уполномоченный по правам человека, и состав ЦИК".

Седьмая сессия Верховной Рады Украины VIII созыва открывается в понедельник, 4 сентября, проведением согласительного совета и завершается 2 февраля 2018 года. Первое пленарное заседание сессии запланировано на вторник, 5 сентября 2017 года, последнее – на 26 января 2018 года.