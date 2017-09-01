Политика

13:15 01.09.2017

Решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на госгранице, вскоре будет обнародовано

Система фиксации биометрических данных лиц, пересекающий государственную границу Украины, заработает в пограничных пунктах пропуска с начала 2018 года, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

"Хочу заявить, что в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны, которое на днях будет обнародовано, система фиксации биометрических данных в пунктах пропусков через государственную границу, которая должна заработать с 1-го января 2018 года, даст (возможность – ИФ) полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства", - заявил президент в ходе открытия центра предоставления административных услуг в Харькове.

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