Турчинов об учениях "Запад-2017": РФ хочет показать свою способность вести масштабную войну в Европе

Российская Федерация с помощью масштабных учений "Запад-2017" хочет продемонстрировать свою способность вести масштабную континентальную войну в Европе, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Российская Федерация этими учениями демонстрирует свою способность вести масштабную континентальную войну в Европе, и это, по их мнению, может быть предупреждением для Запада, чтобы он не вмешивался в новые авантюры, в том числе военные, которые Кремль может провоцировать как на территории Украины, так и в других независимых государствах в регионе", - сказал он журналистам в среду в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), где вместе с главой МВД Арсеном Аваковым вручал ключи от новых квартир сотрудникам Национальной гвардии Украины.

А.Турчинов подчеркнул, что Вооруженные силы Украины в связи с этими учениями находятся в готовности дать ответ на любую возможную провокацию.