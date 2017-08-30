Турчинов надеется на скорейшее внесение президентом в Раду законопроекта о деоккупации Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассчитывает, что в ближайшее время президент Украины Петр Порошенко внесет на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о деоккупации Донбасса.

"Что касается закона о деоккупации… он полностью готов. Вы знаете, что по решению СНБО, которое состоялось два месяца назад, есть поручения Министерству иностранных дел провести консультации с нашими партнерами. Я надеюсь, что до начала сессионных заседаний эти консультации будут завершены и закон будет внесен президентом в Верховную Раду", - сказал А.Турчинов журналистам в с.Новые Петровцы (Киевская обл.).

5 сентября начнет работу 7-я сессия Верховной Рады 8-го созыва. Первая пленарная неделя продлится 5-8 сентября.

Ранее руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов заявлял, что законопроект о деоккупации (реинтеграции) Донбасса будет внесен в Верховную Раду после того, как его одобрит СНБО в окончательной редакции.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса на 99,9% готов к внесению в украинский парламент. По ее словам, Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" и США по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей.