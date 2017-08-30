Турчинов: Оборонный бюджет Украины-2018 будет не менее 5% ВВП

Под руководством секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова состоялось обсуждение основных параметров оборонного бюджета государства на 2018 год.

Как сообщает в среду пресс-служба СНБО Украины, в обсуждении приняли участие первый вице-премьер Украины Степан Кубив, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Александр Данилюк, министр обороны Степан Полторак, руководитель СБУ Василий Грицак, руководители Национальной гвардии, Нацполиции, разведывательных органов и других силовых структур страны.

По словам секретаря СНБО, формирование оборонного бюджета происходит согласно Стратегии национальной безопасности Украины "и будет не менее 5% валового внутреннего продукта".

"Эта позиция становится уже аксиомой для бюджетной политики нашего государства", - подчеркнул он.

А.Турчинов подчеркнул, что оборонный бюджет 2018 года будет отличаться реализмом, "где каждая запланированная копейка имеет реальное наполнение".

"Кроме того, отличием этого бюджета является то, что основное его финансирование будет происходить по общему фонду, который будет составлять на уровне 156,4млрд грн. Специальный фонд будет формироваться исключительно на основании предложений силовых министерств и ведомств и составит около 6,3 млрд грн. То есть общее финансирование должно быть не менее 162,7млрд грн", - отметил секретарь СНБО.

А.Турчинов подчеркнул, что при планировании бюджета необходимо четко учесть вопрос увеличения денежного обеспечения украинских военнослужащих.

"В первую очередь, это касается повышения должностных окладов и окладов по воинскому званию", - сказал он.

Кроме того, во время совещания был обсужден вопрос развития оборонной промышленности Украины.

По словам секретаря СНБО, необходимо значительно повысить эффективность работы оборонных предприятий.

"Нам необходимо современное оружие и мы должны рассчитывать в этом вопросе, в первую очередь, на свои силы. Поэтому необходимо обеспечить финансирование внедрения новейших технологий и модернизации ведущих оборонных предприятий", - сказал секретарь СНБО, добавив, что в Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины предусмотрено такое финансирование на уровне 0,5% ВВП.

"Оборонный бюджет должен обеспечить финансирование приоритетных задач, укрепление обороноспособности и безопасности страны", - подчеркнул А.Турчинов, резюмировав, что после уточнения показателей оборонного бюджета они будут утверждены на заседании СНБО, которое должно состояться в начале сентября текущего года.