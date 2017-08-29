В "Нашем крае" требуют обеспечить поставки закупленных государством лекарств в регионы

Партия "Наш край" требует от правительства и Министерства здравоохранения Украины обеспечить поставки закупленных государством лекарств в регионы и наказать виновных в срыве сроков.

"По состоянию на сегодня из 94% закупленных государством лекарств через международные организации только 75% доставлены на склады госпредприятий и всего лишь 50% медикаментов поступило в регионы. "Наш край" требует от правительства и Минздрава немедленно обеспечить поставки лекарств в регионы и наказать виновных в срыве сроков", – говорится в обращении сопредседателя партии Александра Мазурчака, направленном в адрес Кабмина и Минздрава, цитирует пресс-служба "Нашего края".

По его убеждению, власть сознательно замалчивает отсутствие лекарств в регионах, зато радостно отчитывается об экономии на их закупках.

"Экономическая эффективность закупок лекарств через международные организации, на которой постоянно акцентирует внимание правительство, не сможет компенсировать отсутствие жизненно необходимых лекарств по всей стране. Вряд ли экономию на жизнях украинцев можно назвать правильным направлением, как в этом убеждает нас Минздрав", – отметил А.Мазурчак.

По его словам, кроме задержек с поставками лекарств в регионы, в аптеках нет всех медикаментов, предусмотренных программой "Доступные лекарства".

"Продолжают поступать жалобы на недостатки в работе программы "Доступные лекарства": за полгода правительство так и не смогло наладить поставки всех необходимых лекарств в аптеки", – отметил А.Мазурчак.

Минздрав обнародовал недавно информацию по государственным закупкам лекарств, а также объемам, которые поступили на госпредприятия и в регионы. Согласно данным Минздрава, из 94% закупленных государством через международные организации лекарств лишь 75% доставлены на склады госпредприятий и только 50% медикаментов поступило в регионы.