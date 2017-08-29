США и Япония договорились усилить давление на КНДР

Япония и США готовы к тому, чтобы ужесточить давление на Северную Корею в связи с осуществленным в ночь на вторник ракетным пуском, сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Япония и США согласны, что необходимо усилить давление на Северную Корею", - сообщил он по итогам состоявшейся телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом.

При этом С.Абэ отметил, что они "подтвердили необходимость взаимодействия с Китаем и Россией" в этом вопросе, заявив, что "надо воздействовать на Китай и Россию с тем, чтобы они изменили свой подход" к Пхеньяну.

Генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга также сказал журналистам, что японская сторона призывает Россию и Китай занять "более активную и конструктивную позицию" в отношении Северной Кореи, отметив, что в северокорейском вопросе "важна роль Китая и России".

Между тем, по сообщению южнокорейских СМИ, председатели Объединенных комитетов начальников штабов ВС Южной Кореи и США договорились о тесном сотрудничестве в сложившейся ситуации и подтвердили готовность к принятию в максимально короткие сроки совместных мер, которые продемонстрируют их "твердую решимость, включая вооруженный ответ".

Как сообщалось, запущенная КНДР ракета пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над японской территорией, достигнув при этом максимальной высоты 550 км. Генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.