Политика

18:42 25.08.2017

Проект "плана Маршала" для Украины был представлен в ЕС

Украинско-литовский проект "плана Маршала" для Украины был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией, сообщил глава Представительства Украины при ЕС Николай Точицкий

"Была презентация этого плана в европейских институциях и Европейская комиссия достаточно серьезно к этому отнеслась. Учитывая, что украинско-литовский план передан недавно, то Еврокомиссия изучит это предложение и посмотрит, каким образом они смогут в этом принять участие", - сказал Н.Точицкий агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам главы Представительства Украины при ЕС, проект документа предусматривает выделение ежегодно EUR5 млрд на поддержку реформ в Украине.

"На что мы выйдем в конце концов, имею в виду ЕС, поскольку я тут могу говорить только за ЕС, каким образом Евросоюз примет участие - это подлежит еще изучению, но думаю за 1-1,5 месяца мы будем иметь видение", - добавил Н.Точицкий.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Молдова приветствует назначение Крыжановского спецпредставителем по приднестровскому урегулированию

США заинтересованы в укреплении обороноспособности Украины

США рассматривают вопрос предоставления Украине летального оружия

Украина готова помочь США в реализации новой стратегии по Афганистану

Порошенко сообщил, что обсудил с Мэттисом усиление международного присутствия на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Украине необходимо развивать конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках - посол США

Политика Польши не соответствует европейским ценностям - президент Франции

Премьер Польши полагает, что учения "Запад-2017" иллюстрируют необходимость для НАТО продолжать адаптацию к новым вызовам

Инициатива Молдовы о выводе российских военных из Приднестровья не касается миротворцев, заявляют в Кишиневе

Япония расширила санкционный список по Северной Корее

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
кеды мужские
РЕКЛАМА