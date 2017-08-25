Политика Польши не соответствует европейским ценностям - президент Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что Польша должна изменить свой политический курс, который в настоящий момент не отвечает европейской системе ценностей.

"Европа была создана на основании ряда ценностей, демократии и уважении свобод, которым политика Польши на сегодняшний день не соответствует", - сказал Э.Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым в Варне.

При этом французский глава подчеркнул, что Польше необходимо менять подход к регулированию трудовой сферы в ЕС.

Как отмечают западные СМИ, Э.Макрон выступает за проведение реформ, которые уравняют условия труда между работниками из разных стран ЕС.

В свою очередь, в Варшаве выступают против таких реформ: поляки часто находят в ЕС работу за меньшую заработную плату по сравнению с гражданами других стран-членов союза.