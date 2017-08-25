Инициатива Молдовы о выводе российских военных из Приднестровья не касается миротворцев, заявляют в Кишиневе

Молдавские власти предлагают обсудить в Генассамблее ООН вопрос о выводе с территории страны оперативной группы вооруженных сил РФ, а не миротворцев, заявили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ).

"Инициатива Молдовы о включении в повестку дня 72-й сессии Генассамблеи ООН пункта под названием "Вывод российских вооруженных сил с территории Молдовы" не касается российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона", - говорится в заявлении Министерства.

Там подчеркивается, что распространенная в СМИ информация о требовании Кишинева вывести российских миротворцев "искажает как суть инициативы Молдовы, так и текстовые положения документов, направленных генеральному секретарю ООН".

В МИДЕИ напомнили, что 21 июля 2017 года парламент принял Декларацию о выводе российских вооруженных сил с территории страны, в которой содержится требование, среди прочего, к правительству и президенту содействовать принятию соответствующей резолюции Генассамблеей ООН, в силу чего и было направлено обращение к ее генсеку.

"Возможное включение в повестку дня 72-й сессии предложенного Молдовой пункта позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генеральной ассамблеей ООН вопроса незаконного размещения Оперативной группы вооруженных сил России на территории страны в течение последних 25 лет, что противоречит конституционным положениям, постоянному нейтралитету, суверенитету и непреложным принципам международного права", - говорится в сообщении МИДЕИ.

В составе ОГРВ, созданной в 1995 году, два отдельных мотострелковых батальона, батальон охраны и обслуживания. Общая численность ОГРВ, включая миротворческие силы - порядка 1 тыс. 700 военнослужащих.